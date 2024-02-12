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ضربة موجعة للفيحاء قبل مواجهة النصر

2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الفيحاء، ضربة موجعة قبل أيام من استضافة النصر، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقطع الفيحاء، تذكرة العبور لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف العين المتصدر (15 نقطة).
و كشفت التقارير الطبية، التي خضع لها لاعب الفريق يوسف حقوي، عن تعرضه لقطع في وتر عضلة الفخذ الأمامية.
وأكد الحساب الرياضي الفيحاء عبر "إكس"، أن مدة العلاج والتأهيل للاعب حقوني تترواح بين 4 إلى 6 أسابيع.
يذكر أن حقوي يعتبر أحد أبناء النصر؛ حيث تدرج في فئاته السنية، قبل أن تقوم إدارة العالمي بإعارته إلى الفيحاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

ملاعب

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