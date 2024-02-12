ديفيد كاميرون: قلقون للغاية بشأن الوضع في رفح

ديفيد كاميرون: قلقون للغاية بشأن الوضع في رفح
التاريخ
2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن قلقة للغاية بشأن الوضع في رفح، وتدعو إسرائيل إلى التوقف والتفكير بجدية قبل أي إجراء.
وأضاف كاميرون نريد وقفا فوريا للقتال يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.
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