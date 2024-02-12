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علاقة مبابي وباريس تصل إلى كلمة النهاية

2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الإثنين، حقيقة وجود أمل بشأن تجديد عقد كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان.
وذكرت عدة تقارير أن مبابي لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، كما أن هناك عدم اتفاق في المفاوضات مع ريال مدريد، ولذلك هناك أمل بأن يستمر مع باريس.
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن مسلسل كيليان مبابي وباريس انتهى تماما، كما أن طموحات الجمهور في استمرار اللاعب مع سان جيرمان، تبدو عبثية.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى ما يفعله الجمهور بالهتاف إلى مبابي، ومطالبته بالبقاء في حديقة الأمراء، لن يكون كافيًا لتغيير موقف اللاعب الذي استقر على أن قصته مع باريس انتهت بالفعل.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويمكنه التوقيع لأي ناد الآن، بعد دخوله الفترة الحرة.

ملاعب

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