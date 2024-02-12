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الاتحاد الأردني يكشف موقف عموتة من تدريب منتخب النشامى

2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن موقف استمرار المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب "النشامى" بعد خسارة لقب كأس آسيا 2023.
وفقد منتخب الأردن فرصة التتويج بلقب كأس آسيا 2023 لصالح نظيره المنتخب القطري، إثر خسارته المباراة النهائية 1-3.
وقال مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية: "لدينا عقد واضح مع الحسين عموتة، وبإذن الله سنستمر سويا، في استكمال المشوار رفقة النشامى".
وتابع: "نحن نعمل كمنظومة متكاملة، وعموتة لعب دورا واضحا وكبيرا ولديه تأثير على اللاعبين، لكن نحن كما أننا نمتلك مواهب عظيمة في منتخب الأردن وجميعهم قدموا أداء كبيرا".
وواصل: "فريقنا متكامل ويلعب كرة القدم حديثة، ونحن سنبني على هذا الإنجاز، يجب ألا نقف عند هذا الحد، وهذه مسؤوليتنا كاتحاد".
وختم تصريحاته: "كسبنا احترام الجميع، ولدينا القدرة على المنافسة في جميع البطولات، وهذا المنتخب يستحق الدعم لأنه أسعد الشعب الأردني".
وتولى عموتة تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023، وقاد "النشامى" لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت أمس في قطر، بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.

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