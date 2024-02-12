العفو الدولية: هجمات رفح دليل على عمليات القتل الجماعي للمدنيين بغزة
التاريخ
2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دانت منظمة العفو الدولية اغتيال ما لا يقل عن 95 مدنيا نصفهم من الأطفال في 4 غارات إسرائيلية برفح والتي يفترض أنها آمنة.
وقالت في بيان إن ما جرى في رفح دليل جديد على الهجمات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، والتي تسببت في قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين.
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