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العفو الدولية: هجمات رفح دليل على عمليات القتل الجماعي للمدنيين بغزة

2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دانت منظمة العفو الدولية اغتيال ما لا يقل عن 95 مدنيا نصفهم من الأطفال في 4 غارات إسرائيلية برفح والتي يفترض أنها آمنة.
وقالت في بيان إن ما جرى في رفح دليل جديد على الهجمات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، والتي تسببت في قتل جماعي للمدنيين الفلسطينيين.




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