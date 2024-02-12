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الفراج عن بيان اتحاد الكرة: هناك فرق بين النقد والإساءة

2/12/2024 8:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على البيان الذي أصدره الاتحد السعودي لكرة القدم، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا هدَّد من خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لما وصفه بـ"تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة" خلال الفترة الأخيرة.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن كشف مراسل قناة "العربية" أن "أحد مسؤولي المنتخب" اتصل به فجرًا في مكالمة طويلة، وطلب منه "الكف عن كشف مزيد من الكواليس حول المنتخب وأزمة المستبعدين، وفتح صفحة جديدة".
وقال الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أخيرا.. الناس لها كرامة.. والمسؤولية تقع على إدارة الرياضة في حماية العاملين تحت إدارتها من الإسفاف والشتم والتلفيق".
وتابع: "كل التجاوزات التي تعرض لها اتحاد الكرة والمدرب والإداريين واللاعبين من ألفاظ خارجة واختلاق وافتراء، سببها التفاعل البطيء والردود المتأخرة.. الرياضة تحتاج لإيقاع أسرع أسرع أسرع".
وأضاف: "هناك فرق كبير بين النقد مهما كان حادا وبين الإساءة والتجريح.. الثانية أسهل وعلاجها عند الجهات المعنية".
وشهدت كأس أمم آسيا 2023 أزمة كبرى للمنتخب السعودي، بعدما اتهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 6 لاعبين بالتمرد، ورفض اللعب للأخضر.
واللاعبون الستة هم: سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، وعلي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام.
وخضع معظم هؤلاء اللاعبين لجلسات تحقيق أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، على أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحيال هذه الأزمة، كشفت وسائل الإعلام السعودية كواليس ما دار في جلسات التحقيق، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاعب

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