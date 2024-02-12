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تعليق جديد لنادر صعب على قضيته مع ريهام سعيد

2/12/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث الدكتور نادر صعب في لقاء سريع عن أزمته مع الإعلامية ريهام سعيد التي تتهمه بتشويه وجهها وتغيير ملامحها بعد عملية شدّ الوجه التي خضعت لها قبل أشهر.

وقال صعب في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "أنا كجرّاح تجميل بفتخر كيف كانت ريهام سعيد وكيف صارت، بغض النظر عن الأمور التي بتدعيها، ان شاء الله القضاء يأخذ مجراه... أنا قدمت شكوى ضدها في لبنان، والقضاء هو رح ياخد مجراه مع الوقت".

وأضاف: "اليوم غير مسموح من سيدة إعلام أن تستغل المنبر اللي هي فيه لأغراض شخصية وتشهّر بالناس مهما كان السبب، والقضاء هو المخول يأخد حق أي شخص في أي مجال كان".

بدورها، علّقت أنابيلا هلال، زوجة نادر صعب على القضية الحاصلة وأكدت دعمها الكامل لزوجها، حيث قالت: "بتأسف أن يستعمل الإنستغرام كمحكمة. لنترك لكل مكان اختصاصه، ولازم نتوجه للمحاكم بس يكون عنا مشاكل".


وكانت ريهام سعيد قد رفعت دعوى قضائية ضد طبيب التجميل نادر صعب في إحدى محاكم القاهرة بمصر، وكذاك فعل الأخير، متهماً الإعلامية المصرية بتشويه سمعته وتوجيه اتّهامات غير صحيحة له على السوشيال ميديا.

لها


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