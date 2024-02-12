محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات إف-35

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.
وقالت المحكمة بعدما نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل.
كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
RT
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