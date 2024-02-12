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محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات إف-35

2/12/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.
وقالت المحكمة بعدما نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".


وأشارت المنظمات إلى أن تزويد إسرائيل بهذه القطع يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل.

كما يأتي بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

RT

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