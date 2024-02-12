تل أبيب تمنع مبعوثة أممية من دخول إسرائيل

تل أبيب تمنع مبعوثة أممية من دخول إسرائيل
التاريخ
2/12/2024 8:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
منعت تل أبيب المبعوثة الخاصة للأراضي الفلسطينية عن مجلس حقوق الإنسان من دخول إسرائيل وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
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