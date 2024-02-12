Monday, 12 February 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدفاع الروسية: تحييد 825 جنديا أوكرانيا وقواتنا تحسن مواقعها على محورين

2/12/2024 8:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 825 جنديا خلال اليوم الماضي، فيما حسنت القوات الروسية مواقعها على محوري كراسني ليمان ودونيتسك.
جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:


- صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، حيث خسر العدو نحو 60 عسكريا.


- على محور كراسني ليمان، تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" من تحسين موقعها على الخط الأمامي، فيما صدت هجومين للعدو، ووصلت الخسائر الأوكرانية هناك إلى نحو 290 جنديا.


- على محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت أيضا 13 هجوما، وشملت خسائر العدو نحو 240 جنديا ودبابة ومدفعين أمريكيي الصنع من طراز M777، وكذلك تم تدمير مستودعين لذخائر المدفعية الميدانية.


- صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك تجاوزت 165 عسكريا.


- على محور خيرسون خسر العدو نحو 70 جنديا، وتم ضرب مدفع "غفوزديكا" ذاتي الحركة ومدفع مقطور "غياتسينت-بي" ومدفع هاوتزر "دي-30".


- إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 109 مناطق.


- تدمير 33 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT

MENAFN12022024000208011052ID1107841268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث