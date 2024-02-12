القاهرة تلوّح بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أفاد تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن مصر وجهت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل مهددة بمراجعة وخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضم رفح التي تبلغ مساحتها 55 كم، أكثر من 1.5 مليون نازح من شمال ووسط قطاع غزة، وأي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ستتسبب بكارثة كبرى، وفق تحذيرات دول مختلفة ومنظمات إغاثية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن "مصر اتخذت قرارا جراء ذلك بخفض الاتصالات بين البلدين، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية".

ولفتت المصادر إلى أن "هناك غضبا مصريا تجاه تقارير إسرائيلية بشأن موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح"، مبينة أن "القاهرة أكدت لإسرائيل أنها لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".

وذكرت أن "القاهرة أبلغت تل أبيب أن مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين مرفوضة نهائيًّا".

ووفق التقرير، فإن مصر نشرت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كجزء من سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

وأشار إلى أن "القاهرة ألمحت إلى إمكانية تعليق معاهدة السلام الموقعة العام 1979 أو ما يعرف باتفاقية كامب دايفيد، في حال تم اجتياح رفح التي تعج بالمدنيين الفلسطينيين النازحين".