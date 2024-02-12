بسبب استمرار الحرب: بايدن يصف نتنياهو بالعائق الرئيسي والأحمق

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال لقاءات كان بعضها مع متبرعين لحملته الانتخابية، عن إحباطه من عدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في الحرب على غزة، وإحباطه من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حسبما نقلت شبكة ABC، اليوم الإثنين، خمسة مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم ذكر هويتها، أن بايدن يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو يحول المحادثة معه إلى "جحيم" ومن المستحيل التعامل معه. وقال أحد المصادر إن بايدن يشعر أن الحرب "يجب أن تتوقف".

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن بايدن تحدث بشكل خاص عن نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، بصراحة فاجأت بعض أولئك الذين يتلقون تعليقاته. وقال هؤلاء الأشخاص إن وصف بايدن لتعاملاته مع نتنياهو مليء بإشارات ازدراء تجاخ الأخير ووصفه بأنه "هذا الرجل". كما وصف بايدن نتنياهو، ثلاث مرات على الأقل، بأنه "الأحمق"، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين مباشرة على تعليقاته.

وردا على سؤال حول تصريحات بايدن الخاصة بشأن نتنياهو، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن "الرئيس كان واضحا بشأن اختلافه مع رئيس الحكومة نتنياهو، لكن هذه علاقة مستمرة منذ عقود وتحظى بالاحترام في العلن وفي السر"، حسبما نقلت الشبكة عنه.

إلا أن الشبكة أضافت أنه مع استمرار الحرب على غزة، أصبح بايدن أكثر إحباطا بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة، ورفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد، وأن العلاقة بينهما يمكن أن تقترب من نقطة انعطاف.

ورغم الخلاف بينهما حول قضايا "اليوم التالي" ومستقبل قطاع غزة بعد الحرب، الذي احتل جزءا كبيرا من محادثتهما الهاتفية، أمس، وإصرار نتنياهو على شن هجوم على مدينة رفح، الذي نُفذ الليلة الماضي، إلا أن بايدن قال إنه يعتقد أنه سيكون من غير المجدي أن يكون قاسياً للغاية مع نتنياهو علناً، حسبما نقل عنه أشخاص مطلعون.

كما لم تؤد هذه الخلافات إلى تغيّر في سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل. وقال الأشخاص المطلعون إنه حتى مع تصعيد بايدن لهجته، وحديثه عن مبالغة إسرائيل في الحرب، لكنه ليس مستعدًا بعد لإجراء تغييرات سياسية كبيرة. ولا يزال هو ومساعدوه يعتقدون أن نهجه المتمثل في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه هو النهج الصحيح.

ومع ذلك، ربما في بعض لحظاته الخاصة الأخيرة، قال بايدن إن نتنياهو يريد أن تستمر الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة، حسبما نقل عنه ثلاثة من الأشخاص المطلعين على تعليقاته.

وفي حملة لجمع التبرعات حضرها بايدن، في الأسابيع القليلة الماضية، تحدث عن إسرائيل وإحباطاته من نتنياهو أمام مجموعة صغيرة من المانحين. وردا على شكره لوقوفه مع إسرائيل وضد معاداة السامية، قال بايدن: "أنا صهيوني".

وأفاد شخص كان حاضرا وسمع تعليقات بايدن: "لقد قال إن بيبي بدأ بشكل رائع، لكنه كان يؤلمني في الآونة الأخيرة ويتسبب بأضرار" لحملة بايدن الانتخابية.



