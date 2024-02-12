ضمن خططها التطويرية : كهرباء القدس تنجز مشروعين في رام الله وبيت لحم بقيمة تجاوزت الأربعمائة ألف شيكل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن إنجاز عددٍ من المشاريع التطويرية الهامة في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة بيت لحم بقيمة تجاوزت أربعمئة ألف شيكل.

وقال نائب مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس م . محمد كالوتي إن الشركة أنجزت المشروع الأول في "ثبرة" بمحافظة بيت لحم والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتنسيق مع مجلس محلي ثبرة وواد رحال، حيث قام المجلس بإنجاز شق الأعمال المدنية من المشروع، فيما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربائي من مد وشبك كوابل الضغط المتوسط لمسافة 400 متر. ويهدف المشروع إلى تنحية خطوط الضغط العالي الهوائية القريبة من المباني وتحويلها إلى كوابل أرضية، بتكلفة مالية وصلت 150 ألف شيكل.

وأضاف انه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع الثاني في قرية "خربثا المصباح" بمحافظة رام الله والبيرة، حيث قامت بمد كوابل ضغط عالي وتركيب محول جديد وإنهاء أعمال تزويد المشتركين منه لتحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة في القرية، وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 250 ألف شيكل.

ومن جانبها أكدت الإدارة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن استراتيجية العمل والخطة التطويرية التي وضعتها الشركة نصب أعينها من اجل تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطن الفلسطيني في كافة مناطق امتياز الشركة.