ضمن خططها التطويرية : كهرباء القدس تنجز مشروعين في رام الله وبيت لحم بقيمة تجاوزت الأربعمائة ألف شيكل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN/ أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن إنجاز عددٍ من المشاريع التطويرية الهامة في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة بيت لحم بقيمة تجاوزت أربعمئة ألف شيكل.
وقال نائب مدير إدارة الشؤون الفنية في شركة كهرباء محافظة القدس م . محمد كالوتي إن الشركة أنجزت المشروع الأول في "ثبرة" بمحافظة بيت لحم والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتنسيق مع مجلس محلي ثبرة وواد رحال، حيث قام المجلس بإنجاز شق الأعمال المدنية من المشروع، فيما قامت الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربائي من مد وشبك كوابل الضغط المتوسط لمسافة 400 متر. ويهدف المشروع إلى تنحية خطوط الضغط العالي الهوائية القريبة من المباني وتحويلها إلى كوابل أرضية، بتكلفة مالية وصلت 150 ألف شيكل.
وأضاف انه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع الثاني في قرية "خربثا المصباح" بمحافظة رام الله والبيرة، حيث قامت بمد كوابل ضغط عالي وتركيب محول جديد وإنهاء أعمال تزويد المشتركين منه لتحسين جودة الخدمة الكهربائية المقدمة في القرية، وبلغت تكلفة تنفيذ المشروع حوالي 250 ألف شيكل.
ومن جانبها أكدت الإدارة العامة لشركة كهرباء محافظة القدس أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن استراتيجية العمل والخطة التطويرية التي وضعتها الشركة نصب أعينها من اجل تقديم أفضل الخدمات وأجودها للمواطن الفلسطيني في كافة مناطق امتياز الشركة.
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