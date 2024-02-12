بصمة دوام موظفي الحكومة مركزية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.