بصمة دوام موظفي الحكومة مركزية

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تكليف فريق عمل بديوان الخدمة المدنية يضم كوادر وطنية على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة لاستكمال عمل كبير يتعلق بأنظمة بصمة الحضور والانصراف لجميع الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأوضح أن العمل يتضمن تفعيل ربط بصمة حضور وانصراف الموظفين في كل الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات اعتبارا من مارس المقبل، وتأتي وزارة التربية التي تشملها هذه الخطوة استكمالا لما نفذ في الوزارات الأخرى، وتم إنجاز النسبة الأكبر وجار الربط للجهات المتبقية.
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