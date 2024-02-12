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رغم خسارة لقب آسيا.. الأردن تصدر قرارًا خاصًا استعدادًا لاستقبال النشامى

2/12/2024 8:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنهاء عمل الموظفين، اليوم الإثنين، مبكرًا (الثانية ظهرًا)، تمهيدًا لاستقبال منتخب النشامى.

ويخص القرار، جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات، وكذلك مجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وجاء قرار إنهاء عمل الموظفين قبل ساعة من موعد العمل الرسمي، للتخفيف من أزمات السير المتوقعة، حيث ينتظر أن تحتشد الجماهير في مدينة الحسين للشباب.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن أمس الأحد، تجهيز ترتيبات خاصة لاستقبال النشامى، حيث سيصل الوفد في السادسة مساء بتوقيت الأردن، وسيقوم بتحية الجماهير من داخل إستاد عمان الدولي.

وكان منتخب الأردن حل وصيفًا في بطولة كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر المباراة النهائية بنتيجة 1-3 أمام قطر.

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