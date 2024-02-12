رغم خسارة لقب آسيا.. الأردن تصدر قرارًا خاصًا استعدادًا لاستقبال النشامى

(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنهاء عمل الموظفين، اليوم الإثنين، مبكرًا (الثانية ظهرًا)، تمهيدًا لاستقبال منتخب النشامى.
ويخص القرار، جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات، وكذلك مجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وجاء قرار إنهاء عمل الموظفين قبل ساعة من موعد العمل الرسمي، للتخفيف من أزمات السير المتوقعة، حيث ينتظر أن تحتشد الجماهير في مدينة الحسين للشباب.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن أمس الأحد، تجهيز ترتيبات خاصة لاستقبال النشامى، حيث سيصل الوفد في السادسة مساء بتوقيت الأردن، وسيقوم بتحية الجماهير من داخل إستاد عمان الدولي.
وكان منتخب الأردن حل وصيفًا في بطولة كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعدما خسر المباراة النهائية بنتيجة 1-3 أمام قطر.
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