بلدية عجمان تشكل 15 فريق عمل لمتابعة البلاغات والتواصل مع الجمهور

واصلت فرق العمل الميدانية والكفاءات العاملة وفريق الطوارئ في دائرة البلدية والتخطيط عجمان، عملها الدؤوب لتأمين وصول السكان والزوار لوجهاتهم المنشودة، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، في ظل المنخفض الجوي السائد في الدولة وتقلبات الأحوال الجوية وتساقط أمطار الخير، حيث تم تشكيل 15 فرقة عمل لمتابعة البلاغات والتواصل المباشر مع الجمهور ومراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى إغلاق كافة حدائق الإمارة وتعليق إقامة الفعاليات المخصصة للاحتفاء بشهر الابتكار، إضافة لمجانية المواقف المدفوعة لضمان سعادة المجتمع وضمان تمتعهم بأفضل الخدمات، كما وجهت الدائرة جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، العمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

تفقد

وتفقد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، برفقة وفد من الدائرة تضمن الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، سير العمل في محطات الضخ، مثمنًا الجهود المتواصلة منذ الساعات الأولى لدخول المنخفض الجوي والتي لا تزال قائمة حتى اللحظة الحالية.

وتمكنت الفرق المسؤولة من التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تعد خططاً متكاملة وشاملة تبدأ بمتابعة الحالة الجوية مرورًا بتلقي البلاغات والنزول الميداني والوصول الفوري للمواقع المحددة وصولاً

لحل كافة البلاغات .



مضخات

وتستخدم الدائرة أحدث المعدات والمضحات المتحركة، ما أسهم في سرعة التخلص من التجمعات، وتؤكد أن البلدية الاستعداد الدائم لموسم الأمطار من خلال صيانة المحطات والمعدات وتكليف العمال بتنظيف جميع الأنابيب الأرضية الرئيسية الناقلة للمياه تنظيفًاً كاملاً، ما يسهم في سرعة سحب المياه وعودة الانسيابية المرورية وتفادي الحوادث وغيرها.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ عن أي حدث طارئ عبر الخط الساخن 80070، وقنوات التواصل.

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