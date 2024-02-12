4.7 مليارات دولار صافي دخل“أدنوك للغاز” في 2023

أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي" اليوم عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ("الربع الرابع من عام 2023") وللفترة من 8 ديسمبر (تاريخ التأسيس) إلى 31 ديسمبر 2023.

ويتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة للفترة المقارنة (أي فترة الثلاثة أشهر و12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ("الربع الرابع من عام 2022" و"السنة المالية 2022") على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وتمكنت "أدنوك للغاز" من تحقيق أداءٍ مالي قوي في الربع الرابع من عام 2023، بفضل النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعارٍ جيدة.

فقد سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 6,301 مليون دولار، وذلك بفضل ارتفاع حجم المبيعات، حيث بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) للربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 2,212 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل على أساس سنوي بنسبةٍ بلغت 24% مسجلا مبلغاً قدره 1,345 مليون دولارٍ أمريكي.

جاء أداء الشركة المالي القوي بفضل تركيزها المتواصل على استمرار التحسين في الكفاءة وزيادة نسبة السوائل ذات الهامش المرتفع من إجمالي حجم المبيعات وبلغ صافي الدخل مبلغ 4,720 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2023 متجاوزاً توقعات السوق.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز":“حققت الشركة مجموعةً قويةً من النتائج في عام 2023، على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام.. وتؤكد هذه النتائج مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار.. لقد قمنا باستثمارات كبيرة في عام 2023 لدفع استراتيجيتنا للنمو من خلال منحنا عقود هندسةٍ ومشترياتٍ وبناء (EPC) بقيمةٍ اجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار أمريكي بغرض زيادة قدرتنا الإنتاجية بشكل مستدام.. وبالإضافة إلى ذلك، حافظت "أدنوك للغاز" على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي، حيث قمنا بتوقيع عقودٍ لتوريده تراوحت قيمتها بين 9 و12 مليار دولار أمريكي، هذا الأداء القوي على صعيد أعمالنا كافة مكننا من تجاوز أهدافنا لعام 2023 وفقاً لما أدرجناه خلال فترة الطرح العام."

ومنحت "أدوك للغاز" عقودا في عام 2023 لغرض دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل، من بينها عقد بقيمة 3.6 مليارات دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة.. ومنحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية من أجل المساهمة في تحقيق "مجموعة شركات أدنوك" لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، وشركة "أدنوك" لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقداً بقيمة 615 مليون دولار أمريكي لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة "أدنوك"، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوباً من ثاني أكسيد الكربون.

وتؤكد "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة 3.25 مليارات دولار أمريكي وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتتوقع الشركة بعد توزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم الواحد على مدى السنوات الأربع المقبلة،ما يؤكد قوة ووضوح التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

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