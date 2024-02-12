أبيض الشاطئية يستعد لمباراته الأولى في المونديال

أدى منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية مساء أمس مرانه الأول في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً لمباراته الافتتاحية أمام المنتخب المصري الشقيق يوم الخميس المقبل على الملعب الرملي في حي دبي للتصميم،

ضمن المجموعة الأولى, التي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

وكان الجهاز الفني والإدارى للمنتخب قد جهّز جميع اللاعبين خلال معسكر الإعداد الأخير الذي أقيم في دبي، واختار في ختامه 12 لاعباً في قائمتنا الرسمية للمونديال، والتي ضمت كلا من، محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، علي محمدي، راشد عيد، كمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي.

من جهة أخرى، تُقام في الثانية عشر من ظهر يوم غد الثلاثاء مباراة

بين منتخبي الإمارات وسيشل لتجريب الملعب الرملي الجديد في حي دبي للتصميم، الذي أنشئ خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، ، وسيمثل منتخبنا في هذه المباراة مجموعة من اللاعبين

غير الموجودين في قائمة المونديال، والذين سبق لهم المشاركة في التجمعات السابقة.

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