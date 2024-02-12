نورة السويدي تشيد بإنجازات المرأة الإماراتية في رياضة الفروسية

أكدت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أن دعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرياضة الفروسية من أهم أسباب تطورها وازدهارها محلياً وعالمياً.

وقالت إن المرأة الإماراتية بمتابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تتبوأ مكانتها الرفيعة في المجتمع، وتملك كل مقومات إبراز قدراتها في جميع المجالات، ووصولها إلى المناصب القيادية، والمراكز الأولى في المجالات الرياضية المختلفة.

وأشادت سعادة نورة السويدي بإنجازات المرأة الإماراتية في رياضة الفروسية من خلال تواجدها في دائرة المنافسة على المراكز الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 25 أمس في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، من خلال مثابرتها في المنافسة على المركز الأول، ووصولها إلى المركزين الثاني والثالث عبر الفارستين علياء عبيد الشامسي وليلى عبدالعزيز، بما يعكس الشغف والقدرة العالية للمشاركة في هذا السباق لمسافة 160 كلم.

وقالت: "نشكر القائمين على أمر السباق في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق على هذا التنظيم المشرف لمسابقة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً في يوبيلها الفضي، ونتقدم بالتهنئة إلى الفائزين في المنافسة ولمسؤولي القرية على دخولها (موسوعة جينيس) للأرقام القياسية في إنجاز كبير من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل".

وأشارت سعادة نورة السويدي إلى حرص الاتحاد النسائي العام واتحاد الإمارات لرياضة المرأة على دعم جميع البرامج والاستراتيجيات التي تسهم في الارتقاء بالمرأة الإماراتية، ومساعدتها على تطوير تطلعاتها وصقل خبراتها وتعزيز مهاراتها، للوصول إلى مستوى التنافسية المناسب لرفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

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