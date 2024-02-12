انضمام لاعب جديد.. 7 لاعبين يغيبون عن تشيلسي أمام ليفربول

تلقى نادي تشيلسي ضربة جديدة، بعدما تأكد غياب لاعب آخر عن مواجهة ليفربول، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعرض المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي، لإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأسبوع الماضي، وبحسب إذاعة "talk sport"، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها صاحب 22 عامًا، أوضحت أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وبذلك، فإن بادياشيلي سيغيب عن نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم 25 فبراير الجاري، ويعاني تشيلسي هذا الموسم من كثرة إصابات لاعبيه، وعلى رأسهم ريس جيمس وويسلي فوفانا، الذي تعرض لإصابة ثانية في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق اللندني 7 لاعبين على الأقل في نهائي كأس الرابطة بسبب تلك الإصابات.

يذكر أن هذه لا تعد الإصابة الأولى لبادياشيلي هذا الموسم، وذلك بعدما غاب عن مباريات فريقه حتى 25 نوفمبر الماضي، بسبب إصابات على مستوى الفخذ وأوتار الركبة.

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