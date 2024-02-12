Monday, 12 February 2024 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انضمام لاعب جديد.. 7 لاعبين يغيبون عن تشيلسي أمام ليفربول

2/12/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى نادي تشيلسي ضربة جديدة، بعدما تأكد غياب لاعب آخر عن مواجهة ليفربول، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعرض المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي، لإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأسبوع الماضي، وبحسب إذاعة "talk sport"، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها صاحب 22 عامًا، أوضحت أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وبذلك، فإن بادياشيلي سيغيب عن نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم 25 فبراير الجاري، ويعاني تشيلسي هذا الموسم من كثرة إصابات لاعبيه، وعلى رأسهم ريس جيمس وويسلي فوفانا، الذي تعرض لإصابة ثانية في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق اللندني 7 لاعبين على الأقل في نهائي كأس الرابطة بسبب تلك الإصابات.

يذكر أن هذه لا تعد الإصابة الأولى لبادياشيلي هذا الموسم، وذلك بعدما غاب عن مباريات فريقه حتى 25 نوفمبر الماضي، بسبب إصابات على مستوى الفخذ وأوتار الركبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107841180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث