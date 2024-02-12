القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم بسبب الأحوال الجوية

القرية العالمية تغلق أبوابها اليوم بسبب الأحوال الجوية
التاريخ
2/12/2024 8:00:20 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت إدارة القرية العالمية إغلاق القرية أمام الزوار اليوم، وذلك نظراً للأحوال الجوية والأمطار في البلاد.
وترحبت القرية بالزوار اعتباراً من الغد.
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