البحرية التونسية تبحث عن 17 مهاجراً مفقوداً منذ أسبوع

كشف متحدث باسم الحرس الوطني، اليوم، فقدان 17 مهاجراً تونسياً أبحروا على متن قارب من سواحل ولاية بنزرت شمال البلاد بنية الهجرة إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح المتحدث حسام الدين الجبابلي أن المهاجرين، وبينهم بينهم قاصر، فقدوا منذ ليل الخامس من فبراير الجاري.

وقال الجبابلي إن عمليات تمشيط من الحرس الوطني تجري عبر البحر والجو لتعقب أثر القارب المفقود.

وقبل نحو شهر فُقد أيضاً نحو 40 تونسياً كانوا على متن قارب انطلق من سواحل صفاقس.

والأسبوع الماضي، انتشل الحرس البحري 13 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل المهدية.

وشهدت تونس، في 2023، أعداداً قياسية من العابرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية، وتسببت موجات الهجرة في حوادث غرق مأساوية متكررة.

وفي 2023، بلغ عدد الضحايا والمفقودين في البحر المتوسط 3041، وفق إحصاءات برنامج "مهاجرون مفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بينما وصل العدد إلى 124 منذ مطلع العام الحالي.

وتقول المنظمة إن الأعداد التي يتم تجميعها عبر البرنامج الذي أطلق منذ عام 2014، تظل تقريبية، وترجح حصيلة أكبر من الوفيات والاختفاءات في البحر.

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