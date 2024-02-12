«جنود الميدان».. عيون تسهر لراحة الوطن

منذ تعمق المنخفض الجوي وبدء هطول أمطار الخير على مختلف مناطق دبي، كان «جنود الميدان» كما العادة في أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع والطرقات لتنظيم حركة السير بسلاسة، وكانت فرق هيئة الطرق والبلدية تعمل بشكل متواصل للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

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