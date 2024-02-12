«جنود الميدان».. عيون تسهر لراحة الوطن
التاريخ
2/12/2024 8:00:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
منذ تعمق المنخفض الجوي وبدء هطول أمطار الخير على مختلف مناطق دبي، كان «جنود الميدان» كما العادة في أتم الجهوزية للتعامل مع الحالة الجوية، حيث انتشرت دوريات الشرطة في الشوارع والطرقات لتنظيم حركة السير بسلاسة، وكانت فرق هيئة الطرق والبلدية تعمل بشكل متواصل للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN12022024000110011019ID1107841177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.