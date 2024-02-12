Monday, 12 February 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع عاجل لبرشلونة وإقالة تشافي تقترب

2/12/2024 7:20:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة بإقالة فورية لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، عقب تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3، أمس الأحد، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعًا عاجلاً مع أعضاء مجلس الإدارة عقب مباراة البارسا وغرناطة، وأشارت الإذاعة إلى أن مصير تشافي كان القضية الرئيسية في الاجتماع، حيث إن قرار إقالته بات وشيكًا.

وأوضحت أن الاجتماع شهد الكثير من التوتر، وطلب العديد من الأشخاص بمجلس الإدارة من لابورتا أن يصدر قرار الإقالة على الفور، مشيرة إلى أن تشافي انضم بعد ذلك إلى الاجتماع، وتحدث بشكل مباشر مع لابورتا.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، حتى الآن سيستمر تشافي إلى مباراة سيلتا فيغو في الليغا، السبت المقبل، ولا يمكن ضمان بقائه عقب ذلك.

وكان تشافي هيرنانديز أعلن رحيله بشكل رسمي عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107841104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث