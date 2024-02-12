اجتماع عاجل لبرشلونة وإقالة تشافي تقترب

طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة بإقالة فورية لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، عقب تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3، أمس الأحد، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعًا عاجلاً مع أعضاء مجلس الإدارة عقب مباراة البارسا وغرناطة، وأشارت الإذاعة إلى أن مصير تشافي كان القضية الرئيسية في الاجتماع، حيث إن قرار إقالته بات وشيكًا.

وأوضحت أن الاجتماع شهد الكثير من التوتر، وطلب العديد من الأشخاص بمجلس الإدارة من لابورتا أن يصدر قرار الإقالة على الفور، مشيرة إلى أن تشافي انضم بعد ذلك إلى الاجتماع، وتحدث بشكل مباشر مع لابورتا.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، حتى الآن سيستمر تشافي إلى مباراة سيلتا فيغو في الليغا، السبت المقبل، ولا يمكن ضمان بقائه عقب ذلك.

وكان تشافي هيرنانديز أعلن رحيله بشكل رسمي عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

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