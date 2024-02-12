بطاقة «بوندسليغا» تبعد هامبورج عن مدربه

انفصل هامبورج، عن مدربه تيم فالتر في أعقاب النتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق، التي بسببها ارتفعت المخاوف من عدم تمكن الفريق من الصعود لدوري الدرجة الأولى "بوندسليجا" مرة أخرى.

واتخذ النادي، القرار في أعقاب الخسارة الثانية على التوالي على أرض الفريق (3-4) أمام هانوفر يوم الجمعة الماضي.

وذكر هامبورج أن المدرب المساعد ميرلين بولزين سيتولى تدريب الفريق في الوقت الحالي.

ويتواجد هامبورج، بطل أوروبا والبوندسليجا سابقا، في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، وهو المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط.

بينما يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة للبوندسليجا.

وقال جوناس بولدت المدير الرياضي لهامبورج في بيان للنادي: "قمنا بتحليل عقب الخسارة المحبطة على أرضنا أمام هانوفر وتوصلنا لقرار أنه يجب علينا إجراء تغيير، لكي لا نخاطر بعدم تحقيق أهدافنا التي وضعناها للموسم".

كان هامبورج هبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه في 2018، وفشل 5 مرات في العودة لدوري الدرجة الأولى.

وأنهى الفريق أول 3 مواسم في المركز الرابع، وفي عامي 2022، و2023 خسر في مباراة الملحق.

وتولى فالتر تدريب الفريق منذ عام 2021، وفقط 3 مدربين استمروا أكثر منه في منصبهم بالنادي في آخر 40 عاما وهم إرنست هابل (1981-1987)، وبينو مولمان (1992-1995)، وفرانك باجيلسدورف (1997-2001).

كان هامبورج قريبا من التضحية بفالتر، 48 عامًا، خلال أعياد الميلاد، لكنه حافظ على وظيفته في ذلك الوقت.

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