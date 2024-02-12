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35 % نمو ركاب «الاتحاد للطيران» في يناير إلى 1.4 مليون

2/12/2024 7:20:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر يناير 2024، حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 86.04% على مدار الشهر.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «في يناير 2024، شهدنا نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي في أعداد الضيوف، وبدأنا بتشغيل رحلات إلى خمس وجهات إضافية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يجعلنا واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم».

وتابع: «نحن نعمل على تلبية طلب العملاء من خلال إضافة المزيد من الرحلات الجوية إلى الوجهات الرئيسية، حيث نقدّم الآن زيادة بنسبة 27٪ تقريباً في رحلات المغادرة الأسبوعية لصيف 24 مقارنة بالصيف الماضي. لقد بدأنا العام بإطلاق رحلات يومية من أبوظبي (AUH) إلى كوزيكود (CCJ) وثيروفانانثابورام (TRV) في منطقة كيرالا الهندية، ليصل إجمالي عدد محطاتنا الهندية إلى 10 وجهات».

وأضاف نيفيس قائلاً:«نحن فخورون باستقبال 1.4 مليون ضيف في مقرنا الجديد، مطار زايد الدولي في أبوظبي، ونتطلع بالترحيب بالمزيد من الضيوف من مختلف أنحاء العالم في المطار الجديد وعلى متن رحلاتنا طوال عام 2024، مع استمرار شبكتنا ورحلاتنا في التوسّع».

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