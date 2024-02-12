الرئيس التنفيذي لإنفيديا يطالب الدول بتشييد بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي

قال جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الاثنين إن كل الدول بحاجة لأن يكون لديها بنيتها التحتية الخاصة للذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة في نفس الوقت.

وأضاف هوانج في القمة العالمية للحكومات بدبي «لا يمكنك أن تسمح للآخرين بالقيام بذلك».

وذكر هوانج، الذي وصلت قيمة شركته إلى 1.73 تريليون دولار في سوق الأسهم بسبب هيمنتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، أن شركته تعمل على «إضفاء الطابع الديمقراطي» على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسبب المكاسب السريعة الناتجة عن الكفاءة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وأردف قائلاً «الباقي متروك لك حقاً كي تأخذ زمام المبادرة، وتُنشط صناعتك، وتشيد البنية التحتية بأسرع ما يمكن».

وأوضح أن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، مشيراً إلى أن التقنيات والصناعات الجديدة الأخرى مثل السيارات والطيران جرى وضع قواعد تنظيمية لها بنجاح.

وأردف قائلاً «هناك بعض المصالح في تخويف الناس من هذه التكنولوجيا الجديدة، وفي إضفاء الغموض على هذه التكنولوجيا، وفي تشجيع الآخرين على عدم القيام بأي شيء بشأن هذه التكنولوجيا والاعتماد عليهم للقيام بذلك. وأعتقد أن هذا خطأ».

وبعد قيود جديدة فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر على بعض شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، قالت إنفيديا في نوفمبر إنها تعمل مع عملاء في الصين والشرق الأوسط للحصول على تراخيص تصدير لمنتجات جديدة تمتثل للقواعد الأمريكية.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا عن نتائج الربع الرابع في 21 فبراير.

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