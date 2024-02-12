أسهم أوروبا تقتفي أثر صعود وول ستريت والأنظار على بيانات اقتصادية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين مقتفية أثر صعود بورصة وول ستريت التي شهدت إغلاق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 فوق مستوى خمسة آلاف نقطة للمرة الأولى، بينما ينصب تركيز المستثمرين على نتائج الشركات وبيانات اقتصادية لاستخلاص توقعات حول قرارات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6 بالمئة لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.

والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.

ويترقب المستثمرون على جانب الآخر من المحيط الأطلسي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة الثلاثاء بحثاً عن دلائل على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وصعد سهم تودز 17.4 بالمئة بعدما قالت شركة إل كاترتون للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36 بالمئة من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.

وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2 بالمئة بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً بحلول 2030.

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