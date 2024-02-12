Monday, 12 February 2024 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تصميم يرمز للندن.. الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (صور)

2/12/2024 7:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا، حتى المباراة النهائية.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ "يويفا"، فإن الكرة الجديدة ستظهر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالكرة يعود إلى المدينة المستضيفة للنهائي (لندن)، ويتضمن رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يتقاتلان.

وتابع: "يرمز الأسد إلى التاريخ والثقافة الغنية لإنجلترا وعاصمتها، كما أنه يمثل شجاعة وقوة اللاعبين وعظمة الكأس الأكثر شهرة في الكرة الأوروبية".

وأوضح موقع "يويفا" أن تصميم الكرة يتميز بمجموعة من تقنيات الأداء المصممة لتوفير دقة متناهية، بالإضافة إلى نسيج مبتكر على السطح، يمنح اللاعبين، المزيد من السيطرة على الكرة، ويوفر الطلاء الخارجي للكرة، التحكم الكامل فيها، بينما يضمن التصميم السلس، أداء متفوقًا لها في المباريات.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في الأول من يونيو بلندن، على ملعب ويمبلي الشهير.




تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107841098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث