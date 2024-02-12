تصميم يرمز للندن.. الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (صور)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا، حتى المباراة النهائية.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ "يويفا"، فإن الكرة الجديدة ستظهر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالكرة يعود إلى المدينة المستضيفة للنهائي (لندن)، ويتضمن رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يتقاتلان.

وتابع: "يرمز الأسد إلى التاريخ والثقافة الغنية لإنجلترا وعاصمتها، كما أنه يمثل شجاعة وقوة اللاعبين وعظمة الكأس الأكثر شهرة في الكرة الأوروبية".

وأوضح موقع "يويفا" أن تصميم الكرة يتميز بمجموعة من تقنيات الأداء المصممة لتوفير دقة متناهية، بالإضافة إلى نسيج مبتكر على السطح، يمنح اللاعبين، المزيد من السيطرة على الكرة، ويوفر الطلاء الخارجي للكرة، التحكم الكامل فيها، بينما يضمن التصميم السلس، أداء متفوقًا لها في المباريات.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في الأول من يونيو بلندن، على ملعب ويمبلي الشهير.













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