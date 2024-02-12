«التسريبات» تدفع الاتحاد السعودي لإصدار بيان شديد اللهجة

هدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لما وصفه بالتجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة، خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت كأس أمم آسيا 2023 أزمة كبيرة داخل صفوف المنتخب السعودي، بعدما اتهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني 6 لاعبين بالتمرد، ورفض اللعب للأخضر، وهم سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، وعلي هزازي، ومحمد مران، وخالد الغنام.

وخضع معظم اللاعبين الستة لجلسات تحقيق أمام لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة، على أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحيال هذه الأزمة، كشفت وسائل الإعلام السعودية كواليس ما دار في جلسات التحقيق، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مراسل قناة "العربية" أن أحد مسؤولي المنتخب اتصل به فجرًا في مكالمة طويلة، يطلب منه الكف عن كشف مزيد من الكواليس حول الأزمة، وفتح صفحة جديدة.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عبر حسابه على منصة "إكس"، هدد فيه باللجوء للقانون للحفاظ على حقوق مسؤولي الأخضر.

وذكر الاتحاد في بيانه: "إشارة إلى ما تم تداوله من تقارير إعلامية تجاه إدارة المنتخب الوطني الأول، والتي تضمنت تجاوزات وروايات إعلامية مغلوطة، تؤكد الإدارة القانونية للاتحاد السعودي التزامها الكامل بالعمل على حفظ حقوق منسوبي إدارة المنتخب الوطني، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة ما جاء في التقارير الإعلامية من مغالطات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على البيان الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.



وقال الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أخيرًا.. الناس لها كرامة.. والمسؤولية تقع على إدارة الرياضة في حماية العاملين تحت إدارتها من الإسفاف والشتم والتلفيق".

وتابع: "كل التجاوزات التي تعرض لها اتحاد الكرة والمدرب والإداريين واللاعبين من ألفاظ خارجة واختلاق وافتراء، سببها التفاعل البطيء والردود المتأخرة.. الرياضة تحتاج لإيقاع أسرع أسرع أسرع".

وأضاف: "هناك فرق كبير بين النقد مهما كان حادًا وبين الإساءة والتجريح.. الثانية أسهل وعلاجها عند الجهات المعنية".

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