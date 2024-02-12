فلاي دبي تبدأ رحلاتها المنتظمة إلى بينانغ ولانكاوي

افتتحت فلاي دبي عملياتها إلى لانكاوي وبينانغ بدء من 10 فبراير حيث هبطت الرحلة الافتتاحية، التي تزامنت مع اليوم الأول من العام الصيني الجديد، في مطار بينانغ الدولي ومطار لانكاوي الدولي.

واستقبلت الرحلة الاولى بتحية من رشاشات المياه التقليدية وحضور عدد من ممثلي السلطات المحلية لتصبح فلاي دبي أول ناقلة تخدم هذين المطارين برحلات يومية من دبي.

ومع بدء الرحلات إلى بينانغ ولانكاوي، توسع فلاي دبي شبكتها في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات في دولتين وهما لانكاوي وبينانغ في ماليزيا وكرابي وباتايا في تايلاند.

وتعليقاً على بدء الرحلات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى تعزيز حضورنا في جنوب شرق آسيا مع إضافة بينانغ ولانكاوي إلى شبكتنا المتنامية. نحن في فلاي دبي ملتزمون بفتح الأسواق غير المخدومة، ومع انطلاق رحلاتنا اليوم، فإننا نتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لمسافرينا لاستكشاف هذه المنطقة الجميلة."

يمثل توقيت الرحلة الافتتاحية في اليوم الأول من العام الصيني الجديد مناسبة ممتعة للسياح للمشاركة في الاحتفالات متعددة الثقافات والأحداث النابضة بالحياة التي تسبق احتفالات العام الصيني الجديد التي تستمر 15 يوماً في بينانغ. ومن خلال مجموعة من أنشطة السنة الصينية الجديدة، تدعو بينانغ الزوار للمشاركة في المشهد الثقافي الديناميكي للمدينة، واحتضان جوهر احتفالات السنة القمرية الجديدة.

وقال واي بي وونغ هون واي، المدير التنفيذي للسياحة والاقتصاد الابداعي لولاية بينانغ : "يسعدنا دخول فلاي دبي ورحلاتها إلى بينانغ ولانكاوي، ليكون أول خط طيران مباشر جديد لمطارنا هذا العام. نحن واثقون ان هذا المسار سيكون خطا دوليا جديدا من بينانغ، ونتوجه بالشكر لفلاي دبي على جهودها لجعل بينانغ الوجهة المفضلة للعديد من المسافرين حول العالم."

توفر الوجهتان الماليزيتان الجديدتان للزوار من دولة الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي مزيجاً من التراث والمغامرة والاسترخاء. تقدم بينانغ مزيجاً مثالياً من الغنى الثقافي والسحر الحديث. تشتهر مدينة جورج تاون المدرجة في قائمة اليونسكو بفنون الشوارع النابضة بالحياة، وهي تشتهر بالهندسة المعمارية الاستعمارية والمأكولات المتنوعة. وفي الوقت نفسه، توفر شواطئ لانكاوي البكر والمناظر الطبيعية الخلابة ملاذًا استوائيًا لأولئك الذين يبحثون عن عطلات الشاطئ.

وستقوم فلاي دبي بتشغيل أحدث طائراتها على هاتين الوجهتين التي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى سرير، وقوائم طعام مستوحاة من الطراز العالمي، وساعات من الترفيه في درجة الأعمال ومقاعد مصممة لتحسين المساحة والراحة في الدرجة السياحية.

سيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي عبر محطة توقف قصيرة في بينانغ، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة خيارات سفر مريحة لاستكشاف هذه الوجهات الشهيرة.

تفاصيل الرحلات

اعتبارًا من 10 فبراير 2024، سيتم تشغيل الرحلات يوميًا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي

إلى مطار بينانغ الدولي

ومطار لانكاوي الدولي.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بينانغ من 11,000 درهم

وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2,700 درهم.

فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى لانكاوي من 11,000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 3,500 درهم.



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