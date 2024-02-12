خاصة بأضرار الكوارث الطبيعية.. شرطة دبي تُعلن أتمتة شهادة لمن يهمه الأمر عبر موقعها

أعلن العميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، أتمتة خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) على الموقع الرسمي لشرطة دبي، والخاصة بتضرر المركبات بسبب الكوارث الطبيعية، خاصة مع الظروف التي تشهدها الدولة نتيجة لتقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح العميد القرقاوي أن الخدمة كانت متوافرة في السابق عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الالكتروني لشرطة دبي، وتتطلب من المُتعامل التقديم عليها إلكترونيا، ومن ثم إحضار مركبته إلى أقرب مركز شرطة لفحصها والتأكد من الضرر، ومن ثم إصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) له إلكترونياً.

وأضاف: "اليوم، وبعد أن أصبحت الخدمة مؤتمتة، لم يعد المُتعامل بحاجة إلى إحضار مركبته إلى مركز الشرطة، وما عليه سوى الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، وفي غضون يوم عمل، يحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيا 95 درهماً، ويُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901".

وأكد أن أتمتة الخدمة، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دبي المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات ونظم الذكاء الاصطناعي في أتمتة كافة الخدمات، وتحقيق نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة بما يضمن تطبيق سياسة 360 للخدمات لحكومة دبي عبر توفير خدمات استباقية، وبما يضمن تسريع الإجراءات والتسهيل على المُتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وصولاً إلى تعزيز شعورهم بالسعادة والرفاهية والارتقاء بجودة الحياة.

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