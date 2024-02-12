مستعمرون يهاجمون عائلة مواطن في برية كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، عائلة مواطن في برية تقوع شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين هاجمت منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة (38 عاما) في برية كيسان شرقا، وهو عبارة عن بيت متنقل، واعتدت على زوجته بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتها برضوض.
وأضاف عبيات، أن المواطن وأفراد أسرته محاصرون في المنزل حيث لا يُسمح لهم بالخروج، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المواطنين من الوصول إليهم لتقديم المساعدة، مشيرا إلى أنه تم تكسير زجاج مركبته، وإعطاب إطارات تراكتوره الزراعي، بالإضافة إلى تخريب الخيام الخاصة به.
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