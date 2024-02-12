مستعمرون يهاجمون عائلة مواطن في برية كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، عائلة مواطن في برية تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من مستعمري "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين هاجمت منزل المواطن إبراهيم عويضة سواركة (38 عاما) في برية كيسان شرقا، وهو عبارة عن بيت متنقل، واعتدت على زوجته بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتها برضوض.

وأضاف عبيات، أن المواطن وأفراد أسرته محاصرون في المنزل حيث لا يُسمح لهم بالخروج، في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال المواطنين من الوصول إليهم لتقديم المساعدة، مشيرا إلى أنه تم تكسير زجاج مركبته، وإعطاب إطارات تراكتوره الزراعي، بالإضافة إلى تخريب الخيام الخاصة به.