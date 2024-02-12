تركيا: نشعر بقلق كبير إزاء هجمات إسرائيل على رفح ونعتبرها جزءا من خطة طرد السكان

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها البالغ إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح واعتبرتها جزءا من خطة طرد سكان قطاع غزة.

وقالت الخارجية التركية، في بيان لها اليوم الإثنين، نشعر بقلق كبير إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح ونعتبرها جزءا من خطة طرد سكان قطاع غزة.

وأضافت، أن الهجمات المستمرة ستؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية بغزة، وتقوض الجهود الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف إسرائيل في هجومها على غزة.

وشن الاحتلال مساء الأحد وفجر الإثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في رفح، أدت إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات كثر واصابة المئابينهم أطفال ونساء، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.

ومدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، شكلت ملاذا للنازحين في القطاع، وتضم أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية العسكرية البرية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمستشفيات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 164 شهيدا، و200 جريح، خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع عدد الشهداء إلى 28340، والجرحى إلى 67984، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



