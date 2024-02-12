رمضان في القدس: هدوء أم انفجار؟

MENAFN - Amman Net) يسود غموض في المدينة المقدسة وفي أرجاء فلسطين بشأن ما قد يحدُث مع حلول شهر رمضان المبارك في 11 من الشهر المقبل (مارس/ آذار)، رغم التركيز الكبير، ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، في الشهور الأربعة الماضية بالأساس، على العدوان على قطاع غزّة، إلا أن الأنظار تتحوّل إلى بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات القدس الشريف مع بداية الشهر الفضيل.

من الصعب التكهن بماذا سيحدث في فلسطين في رمضان، إن لم يتم التوصل قبل ذلك إلى اتفاق وقف شامل لإطلاق النار، أو على الأقل هدنة طويلة المدى. تحاول المفاوضات المستمرّة في القاهرة، المتوقع أن يشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية، وليم بيرنز، إنقاذ اتفاق الإطار الذي أشرف عليه بيرنز ومسؤولون من قطر ومصر وإسرائيل في باريس أخيراً.

وستتم هذه المفاوضات في ظل تهديدات إسرائيل بشن مجازر جديدة في مدينة رفح الحدودية، رغم الدعوات الدولية المعارضة، بما في ذلك من الحليف الأميركي في واشنطن ورسائل الطيران المصري على مسار فيلادلفيا المهدّد بإمكانية تدخل مصر في حال نتج عن الهجوم المقرّر على رفح نزوح فلسطيني إلى سيناء.

القدس وباقي الأراضي المحتلة في ترقب شديد، وفي وضع ما بين الهدوء الذي قد يجلبه اتفاق والانفجار الذي سيتم إذا لم يجر التوصل إلى أي اتفاق، واستمرت آلة القتل الإسرائيلية بشن غارات جوية واجتياح أرضي لمحافظة رفح الفلسطينية.

ومعروف أن المشاعر في رمضان، وهو شهر صوم وعبادة، ترتفع، وكذا وتيرة الغضب والاحتقان، خصوصاً في حال رفض الاحتلال وصول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى. وكان الاحتلال قد تعامل، في الماضي، ببعض من الليونة بتوفير تسهيلات لسكان باقي مدن الضفة الغربية للسماح لهم بالوصول إلى القدس الشريف، ولكن خلافاً دائماً بقي بشأن الاعتكاف والذي يرتفع في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل، لا سيما في ليلة القدر.

وقد أفادت أنباء صحافية بأن لقاء عالي المستوى مع عسكريين إسرائيليين وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عقد في تل أبيب للتفاهم وتوفير أجواء هادئة خلال رمضان، ولكن لا الاحتلال ولا حسين الشيخ يستطيعان السيطرة على أفواج المصلين الصائمين في الشهر الفضيل، في حال ظلّ العدوان الإسرائيلي مستمرّاً على قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين العنصريين والجنود المتحرّرين من أي انضباط في الأراضي المحتلة.

عندما وافقت المقاومة في غزّة على اقتراح باريس لصفقة تبادل أسرى وهدوء في غزّة وقدّمت تصوّراً مفصلاً لرؤيتها جن جنون رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، وعاد إلى تكرار الأسطوانة المشروخة عن قرب الانتصار الشامل على حركة حماس، وكأن العدوان والقتل الجماعي للشعب الفلسطيني وللمقاومة سينهيان حركة متجذرّة في فلسطين، وهو ما يؤكّده حلفاء إسرائيل الأمريكان وغيرهم. ولكن ما بقي غامضاً في الموقف الإسرائيلي قدرتهم على الاستمرار في احتلال وعدوان مكلف على كل الأصعدة، ويوسّع الفجوة مع الحليف الأميركي ويعمّق الأزمات الداخلية الإسرائيلية كما يزيد من الخسائر اليومية في الجنود والضباط، إضافة إلى إضعاف إمكانية استرجاع الإسرائيليين أحياء.

إضافة إلى ذلك كله، دولة الاحتلال مجبرة على أن تقدم تقريراً مفصلاً قبل 26 فبراير/ شباط الجاري، يشمل مدى تجاوبها مع أوامر محكمة العدل الدولية التي أقرت وجود ما يكفي من أدلة من احتمالية ارتكاب إسرائيل حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.

يبقى الوضع في القدس بالذات كثير الحساسية مع إمكانية انفجار ضخم ستشهده الأراضي المحتلة في الضفة تضامناً مع غزّة، ورفضاً للعدوان، والاحتلال، والاستيطان. الفارق بين الهدوء والانفجار في القدس وباقي الضفة الغربية في يد المحتل، فإن لم تتم عملية التفاوض باتفاق من الطرفين فإن كل التوقعات تفيد بأن الانفجار بدلاً من الهدوء سيكون عنوان شهر رمضان.