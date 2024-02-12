Monday, 12 February 2024 03:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهاجم غينيا الإستوائية هداف الكان

2/12/2024 7:07:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز إيميليو نسووي مهاجم منتخب غينيا الإستوائية، بلقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار.
وسجل نسووي 5 أهداف في النسخة الحالية للكان، من بينها هاتريك في مرمى كوت ديفوار صاحبة الضيافة.
ولم يستطع أي لاعب آخر، كسر رقم نسووي، رغم خروج منتخب غينيا الإستوائية من دور الـ 16 على يد غينيا بنتيجة 0-1.
وأصبح نسووي، ثاني لاعب من غينيا الإستوائية، يحصد هذا اللقب، بعدما حققه أيضا خافيير بالبوا في نسخة 2015 برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الغاني أندريه أيو، والتونسي أحمد العكايشي، وديوميرسي مبوكاني وتييفي بيفوما.
وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1 على حساب نيجيريا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12022024000208011052ID1107840984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث