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رابطة الأندية المصرية تعلن موعد انتهاء الدوري

2/12/2024 7:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الأندية المصرية عن موعد انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024 الجاري.
ومن المقرر أن تعود عجلة الدوري المصري من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.
وعبر تصريحات تلفزيونية، كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن موعد انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري، بالإضافة إلى تسبب كأس العالم للأندية في تأخر الترتيب للموسم المقبل.
وقال أحمد دياب في تصريحاته: "لن نقوم بإلغاء بطولة كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة لأنها مؤهلة لكأس السوبر المصري وتمتلك عدة رعاة، وعقوبات الانسحاب من البطولة سيتم تعديلها، كما سيتم زيادة الجوائز".
وأضاف رئيس الرابطة: "سنتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفترة المقبلة من أجل وضع تصور لمواعيد الموسم المقبل، حيث أننا ننتظر الإعلان عن مواعيد بطوة كاس العالم للأندية".
ومن جهته، كشف أحمد دياب عن موعد انتهاء الدوري المصري في الموسم الجاري، حيث أكد رئيس الرابطة أن البطولة ستختتم في 30 يوليو المقبل.
كما أعلن دياب أن الرابطة ستعلن عن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 30 خلال أيام، دون الكشف عن موعد آخر 4 جولات بسبب صراع الهبوط.

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