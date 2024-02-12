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غادر منهارا.. موراتا يرعب إسبانيا

2/12/2024 7:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 24 لليجا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصيب موراتا في نهاية الشوط الأول وغادر الملعب باكيا، وحل بدلا منه ممفيس ديباي في بداية الشوط الثاني.
وأضافت الصحيفة، أن إصابة موراتا لا تبدو بسيطة على الإطلاق، وكشف الفحص الأولي داخل الملعب تعرض المهاجم الإسباني لالتواء شديد في الركبة.
وجاءت إصابة موراتا، بعد كرة مشتركة مع بوباكاري سوماري لاعب إشبيلية، ليسقط مهاجم الأتلتي ويصرخ من شدة الألم.
يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز إشبيلية بهدف دون رد أحرزه إيزاك روميرو.
يذكر أن هناك مخاوف من أن تكون الإصابة كبيرة، خاصة وأنه المهاجم الأساسي للمنتخب الإسباني، وبالتالي ستحرم اللاروخا منه في بطولة أمم أوروبا المقررة بعد أقل من 4 أشهر.

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