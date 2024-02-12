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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

2/12/2024 7:06:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس فى الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X تشيلسي – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X أتلتيك بيلباو – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يوفنتوس X أودينيزي – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الأسيوي والقنوات الناقلة

الرفاع البحريني X النهضة العماني – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور X هاتاي سبور – 5 مساء
سامسون سبور X أنطاليا سبور – 8 مساء
قيصري سبور X بشكتاش – 8 مساء

ملاعب

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