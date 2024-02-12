المنظمة البحرية الدولية: تحويل الشركات مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح ليس الحل الأمثل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، أن المنظمة تعمل "بلا كلل" لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر، التي تؤثر في حركة نقل البضائع عالمياً.



وشدد دومينغيز على أن "هذا الحل ليس الأمثل" للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة.

وقال: "حالياً أكثر من 60 % من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا".

وزادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذن هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة.

ونفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون: إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا.

وتؤثر هجمات الحوثيين في حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12 % من التجارة العالمية، وتسببت بتحويل عديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع.

