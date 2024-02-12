Monday, 12 February 2024 03:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاجأة.. برشلونة يحلم بمدرب مدريدي

2/12/2024 7:06:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحلم نادي برشلونة بالتوقيع مع أحد المدربين، المنتمين إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.
وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مجلس إدارة برشلونة يحلم بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.
وأشارت إلى أن تشابي نجل لاعب تاريخي للبارسا، وهو بيريكو ألونسو، كما أنه يتمتع بتقدير كبير في ألمانيا، بفضل قيادة ليفركوزن لصدارة البوندسليجا دون خسارة حتى الآن.
ونوهت "برشلونة يبحث عن مدربه الجديد في ألمانيا، ولذلك تم ذكر أسماء مثل كلوب وفليك وتوخيل وناجلسمان ولوف، لكن ألونسو يحظى بإعجاب متزايد داخل البارسا".
ويرى مسئولو برشلونة أن أسلوب ألونسو مناسب لما يريدون تطبيقه في الفريق الكتالوني، ويريدون التحرك للتعاقد معه قبل الآخرين.
وأوضحت أن ألونسو ارتبط بقيادة ريال مدريد وليفربول، لكن الميرنجي جدد عقد أنشيلوتي، لذا فإن الريدز يمثل الخطر الأكبر على برشلونة.
وقالت "سبورت" إن ألونسو لديه ذكريات مرتبطة ببرشلونة، بسبب أنه عاش طفولته في كتالونيا، حيث كان يعيش أولاً في برشلونة ثم انتقل إلى ساباديل، حيث لعب والده هناك أيضًا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN12022024000208011052ID1107840978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث