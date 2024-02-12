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حزب الإتحاد الوطني ينعى الشهيدين العبادي و الخضير

2/12/2024 7:06:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينعى حزب الاتحاد الوطني الأردني ببالغ الأسى والحزن شهداء الوطن، الشهيد الرائد الطيار عمر عطا العبادي والشهيد النقيب الطيار محمد عبد الله الخضير، اللذين ارتقيا إلى جوار ربهما، مضحيين بأرواحهما الطاهرة في سبيل الواجب، إثر تحطم طائرتهما التدريبية التابعة للقوات الجوية الملكية الأردنية خلال مهمة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية بالمفرق.
في هذه اللحظات العصيبة، نتقدم بأصدق عبارات العزاء والمواساة إلى أسر الشهداء الكرام وإلى جميع زملائهم وأحبائهم، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ولانهائية مغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته. نسأل الله تعالى أن يلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح وكل من عرفهما الصبر والسلوان، وأن يعينهم على تجاوز هذا المصاب الجلل بقلوب راضية محتسبة.
إن رحيلهما ليس خسارة لأهلهما وذويهما فحسب، بل خسارة للوطن بأسره، فكل دمعة تنزل عليهما وكل دعاء يرفع لأرواحهما الطاهرة هو شهادة على الفداء والتضحية التي يبذلها أبناء هذا الوطن العزيز.
لهما الرحمة ولنا الصبر والسلوان.




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