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ليفركوزن يغلق الباب في وجه ليفربول

2/12/2024 7:06:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه باير ليفركوزن ضربة موجعة إلى طموحات ليفربول في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو عقب نهاية الموسم الحالي.
قالت صحيفة ميرور البريطانية إن "رئيس باير ليفركوزن سيمون رولفس تحدث حول مستقبل المدرب الإسباني".
ذكر رولفس أنه متأكد من أن تشابي ألونسو سيظل مدرباً للفريق الموسم المقبل، على الرغم من ارتباط المدرب البالغ من العمر 42 عاماً بشدة بالعودة إلى ليفربول، ولكن هذه المرة مدرباً.
وتابع: "أحد الأسباب هو العقد، والشيء الآخر هو مدى شعوره بالراحة، والأسرة، ونفسه وأنه يعرف ما لديه في النادي، حيث لديه أيضاً فريق جيد، وسيكون لدينا منظور جيد العام المقبل، وليس هناك أي تغيير في الفريق".
وواصل: "سيكون لدينا بالتأكيد فريق كبير متاح في العام المقبل، هذه كلها نقاط بالإضافة إلى العقود الخاصة بتشابي، وأيضاً اللاعبين الذين يجذبون الاهتمام، إذ أنهم غالباً مستمرون معنا".
في المقابل قلل ألونسو من التكهنات حول احتمالية استبداله لكلوب، وأصر على أنه لا يزال يركز بشكل كامل على محاولة ليفركوزن للفوز باللقب، وقال الشهر الماضي: "التكهنات طبيعية، تركيزي هنا على باير ليفركوزن".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعدما أعلن يورغن كلوب أنه سيتنحى عن تدريب "الريدز" في نهاية الموسم، أصبح ألونسو، الذي قضى خمس سنوات في أنفيلد كلاعب، من بين المرشحين المفضلين ليحل محله.
وأضافت: "تألق ألونسو في مسيرته الإدارية الشابة حتى الآن، بعد أن تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما كان الفريق في المركز الثاني من القاع، وانتهى بهم الأمر في نهاية المطاف إلى احتلال المركز السادس في الموسم الماضي،
قبل أن يتقدم الفريق بشكل رائع للحصول على لقب الدوري الألماني هذا الموسم".

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