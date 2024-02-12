شبكة إن بي سي : بايدن يقول ان التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الرئيس جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار.
وأضافت المصادر أن بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً.
وأشارت إلى أن بايدن قال إن نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة.
وتابعت بأن بايدن لا يزال يعتقد أن نهجه المتمثل في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه هو النهج الصحيح.
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