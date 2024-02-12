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شبكة إن بي سي : بايدن يقول ان التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً

2/12/2024 7:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الرئيس جو بايدن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه العائق الرئيس أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار.


وأضافت المصادر أن بايدن قال في محادثات خاصة إن التعامل مع نتنياهو أصبح مستحيلاً.


وأشارت إلى أن بايدن قال إن نتنياهو يريد استمرار الحرب حتى يتمكن من البقاء في السلطة.


وتابعت بأن بايدن لا يزال يعتقد أن نهجه المتمثل في دعم إسرائيل بشكل لا لبس فيه هو النهج الصحيح.

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