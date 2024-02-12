بيسكوف: روسيا تحترم اختيار الشعب الفنلندي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تحترم اختيار الشعب الفنلندي، وأعرب عن أمله في إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الرئيس الجديد لفنلندا.



جاء ذلك في معرض حديثه عن انتخاب الرئيس الفنلندي الجديد ألكسندر ستوب، حيث تابع: "إن روسيا، تقليديا، تحترم اختيار الفنلنديين وتأمل أن يكون للرئيس الجديد نهج أكثر توازنا في العلاقات الثنائية، وداعما لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

لكن بيسكوف عاد وقال: "لسوء الحظ لا يمكننا استخدام الجزء الأخير من الجملة الاعتيادية، لأن الموقف قد تم تحديده مسبقا لاستبعاد أي حوار، ناهيك عن تطوير العلاقات الثنائية".



ووفقا لبيسكوف، يعتقد الكرملين أن الفترة التي كانت فيها الشراكة بين روسيا وفنلندا متطورة للغاية، كان ذلك يعود بالنفع على البلدين وكانت فترة أفضل من الفترة التي نشأت "بمبادرة من السلطات الفنلندية". وخلص بيسكوف إلى القول: "لا زلنا نأمل أن يكون لرئيس الدولة الجديد، الذي ستتاح له الفرصة لتلقي جميع المعلومات، نهج أكثر توازنا تجاه قضية العلاقات الروسية الفنلندية".

RT