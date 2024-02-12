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هل يتجه بايرن ميونخ للإطاحة بتوخيل؟

2/12/2024 7:06:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا يمر بايرن ميونخ بأفضل أوقاته، وذلك بعد سقوطه الأخير أمام مضيفه باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الألماني.
وتسببت تلك الهزيمة في ابتعاد ليفركوزن في الصدارة بفارق 5 نقاط، لتثار العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل المدرب توماس توخيل، في ظل المستوى الباهت الذي قدمه العملاق البافارق في ذلك اللقاء.
وبحسب "سكاي سبورتس"، لا توجد مناقشات في أروقة بايرن ميونخ حول الإقالة السريعة للمدرب الألماني.
وأوضحت أن العرض الباهت الذي قدمه الفريق أمام ليفركوزن، لم يغير من خطط استمرار المدرب على الأقل حتى الصيف المقبل.
وأضافت "سكاي" أن إدارة البايرن تركز في الوقت الراهن على المستقبل، في ظل أن المراحل الحاسمة من الموسم بدأت للتو، حيث ينتظر العملاق البافاري مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يخوض قمة جديدة في الدوري الألماني ضد شتوتجارت يوم الأحد المقبل.
وتابعت "سكاي" أن توخيل يشعر بالإحباط الشديد من مستوى الفريق، وخاصة في تطبيق الجوانب الخططية، التي يتم تنفيذها بشكل جيد في التدريبات، بعكس المباريات.
ويدرك توخيل أن مستقبله مع الفريق على المحك، ففي حال توديع دوري الأبطال وإنهاء الموسم دون التتويج بلقب، فسيكون من الصعب استمراره مع البافاري.

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