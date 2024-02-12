استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص قناصة في محيط مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استُشهد 7 فلسطينيين ، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، اليوم الإثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بنفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر، وأن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات، سقطت نتيجة الانفجارات.
وأضافت، أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في مستشفى ناصر الذي يتعرض لحصار مشدد لليوم الـ22.
وكانت المصادر الطبية في غزة، قد قالت إن 67 شهيدا نُقلوا إلى المستشفيات، بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وعملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجهود متواصلة لانتشال من تبقى من الشهداء من تحت الركام في رفح.
وفا
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