Monday, 12 February 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص قناصة في محيط مجمع ناصر الطبي

2/12/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد 7 فلسطينيين ، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، اليوم الإثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، بنفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر، وأن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات، سقطت نتيجة الانفجارات.


وأضافت، أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في مستشفى ناصر الذي يتعرض لحصار مشدد لليوم الـ22.


وكانت المصادر الطبية في غزة، قد قالت إن 67 شهيدا نُقلوا إلى المستشفيات، بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وعملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجهود متواصلة لانتشال من تبقى من الشهداء من تحت الركام في رفح.
وفا


MENAFN12022024000208011052ID1107840815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث