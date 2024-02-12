استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين برصاص قناصة في محيط مجمع ناصر الطبي

MENAFN - Al Wakeel News)استُشهد 7 فلسطينيين ، وأصيب 14 من الطواقم الطبية والنازحين، اليوم الإثنين، بنيران قناصة الاحتلال في ساحات مجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، بنفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين في مجمع ناصر، وأن الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات، سقطت نتيجة الانفجارات.



وأضافت، أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وأعاقت عمل الطواقم في مستشفى ناصر الذي يتعرض لحصار مشدد لليوم الـ22.



وكانت المصادر الطبية في غزة، قد قالت إن 67 شهيدا نُقلوا إلى المستشفيات، بعد مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، وعملية انتشال الضحايا ما زالت مستمرة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجهود متواصلة لانتشال من تبقى من الشهداء من تحت الركام في رفح.

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