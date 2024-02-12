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هذا ما فعله النشامى في قطر قبل عودتهم إلى عمّان - صور

2/12/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع السفير الأردني في الدوحة زيد مفلح اللوزي وأركان السفارة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في مطار حمد الدولي.

ويستعد منتخب النشامى للعودة إلى العاصمة عمّان بعد مشاركتهم التاريخية في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في دولة قطر.

وتمنت السفارة الأردنية في قطر التوفيق للمنتخب الوطني وإحراز المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الدولية القادمة.













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