هذا ما فعله النشامى في قطر قبل عودتهم إلى عمّان - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع السفير الأردني في الدوحة زيد مفلح اللوزي وأركان السفارة بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم في مطار حمد الدولي.
ويستعد منتخب النشامى للعودة إلى العاصمة عمّان بعد مشاركتهم التاريخية في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في دولة قطر.
وتمنت السفارة الأردنية في قطر التوفيق للمنتخب الوطني وإحراز المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الدولية القادمة.
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