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الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على رفح تهدف لطرد السكان من أرضهم

2/12/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية التركية إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الهجمات الإسرائيلية على رفح، ونعتبر ذلك جزءا من خطة لطرد السكان من أرضهم".


وأضافت في بيان أن استمرار الهجمات يضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار


ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لإسرائيل


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