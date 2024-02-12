الخارجية التركية: الهجمات الإسرائيلية على رفح تهدف لطرد السكان من أرضهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الخارجية التركية إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الهجمات الإسرائيلية على رفح، ونعتبر ذلك جزءا من خطة لطرد السكان من أرضهم".
وأضافت في بيان أن استمرار الهجمات يضر بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لإسرائيل
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