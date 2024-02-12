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تحسن القدرات المعرفية بعد جراحة السمنة

2/12/2024 6:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن جراحة السمنة ترتبط بفوائد معرفية بعد عامين من إجراء الجراحة.
ووجد فريق البحث من جامعة رادبورد بهولندا أنه من بين 133 مشاركاً خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة، كان الإدراك أعلى بنسبة 20% على الأقل لدى 52 مشاركاً، بعد مرور 24 شهراً.


وأظهرت الفحوصات انخفاض علامات الالتهاب بنسبة 42.9%، كما استخدم عدد أقل من المشاركين أدوية خفض الضغط، وكذلك قلت أعراض الاكتئاب بمقدار الثلث، وزاد النشاط البدني.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، تبين أنه في معظم مناطق الدماغ، كانت بنية الدماغ ومؤشر التروية أقل بعد الجراحة، ولم يلاحظ أي تغير في حجم الحصين والمادة البيضاء للدماغ.


وتوفر هذه النتائج أدلة على الفوائد المتعددة وطويلة المدى لفقدان الوزن.

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